النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال

رئيس اللجنة الفنية: دورنا يتمثل في التوثيق والتأكد من سلامة الإجراءات

بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يومًا, بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي: يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف: عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".
وأشار إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأردف: المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وتوقع "البلوي" أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال
سبق

بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يومًا, بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي: يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف: عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".
وأشار إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأردف: المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وتوقع "البلوي" أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:20 PM

600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال

رئيس اللجنة الفنية: دورنا يتمثل في التوثيق والتأكد من سلامة الإجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
541

بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يومًا, بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي: يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف: عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".
وأشار إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأردف: المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وتوقع "البلوي" أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,471

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة