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"القصبي" ينعي الدكتور صالح بن علي الحميدان

دعا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة ويلهم ذويه السلوان

أعرب وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة في وفاة الدكتور صالح بن علي الحميدان، مدير عام صحيفة "اليوم" السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سابقاً.

وقال "القصبي": نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الفقيد قد توفي فجر اليوم، وتمت الصلاة عليه ودفنه ظهر اليوم في مقبرة الدمام.

وترأس الراحل لجنة الموارد البشرية في "غرفة الشرقية" منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في "منظمة العمل الدولية" وفي "منظمة العمل العربي" منذ 2003.

وكان عضواً بمجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي "WAN -IFRA"، وعضو مجلس أمناء "مركز رؤية للدراسات الاجتماعية" منذ 2010، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" منذ 2011، كم شغل منصب نائب الأمين العام لـ"الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" ينعي الدكتور صالح بن علي الحميدان
سبق

أعرب وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة في وفاة الدكتور صالح بن علي الحميدان، مدير عام صحيفة "اليوم" السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سابقاً.

وقال "القصبي": نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الفقيد قد توفي فجر اليوم، وتمت الصلاة عليه ودفنه ظهر اليوم في مقبرة الدمام.

وترأس الراحل لجنة الموارد البشرية في "غرفة الشرقية" منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في "منظمة العمل الدولية" وفي "منظمة العمل العربي" منذ 2003.

وكان عضواً بمجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي "WAN -IFRA"، وعضو مجلس أمناء "مركز رؤية للدراسات الاجتماعية" منذ 2010، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" منذ 2011، كم شغل منصب نائب الأمين العام لـ"الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:56 PM

"القصبي" ينعي الدكتور صالح بن علي الحميدان

دعا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة ويلهم ذويه السلوان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة في وفاة الدكتور صالح بن علي الحميدان، مدير عام صحيفة "اليوم" السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سابقاً.

وقال "القصبي": نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الفقيد قد توفي فجر اليوم، وتمت الصلاة عليه ودفنه ظهر اليوم في مقبرة الدمام.

وترأس الراحل لجنة الموارد البشرية في "غرفة الشرقية" منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في "منظمة العمل الدولية" وفي "منظمة العمل العربي" منذ 2003.

وكان عضواً بمجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي "WAN -IFRA"، وعضو مجلس أمناء "مركز رؤية للدراسات الاجتماعية" منذ 2010، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" منذ 2011، كم شغل منصب نائب الأمين العام لـ"الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية".

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