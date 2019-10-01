الهلال يسعى لتخطي عقبة السد القطري

في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يسعى الهلال مساء اليوم الثلاثاء إلى وضع القدم الأولى في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك حينما يواجه نظيره السد القطري في نصف النهائي على أرض ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة (لقاء الذهاب)، وذلك قبل لقاء الرد في العاصمة السعودية الرياض المحدد له في 22 من الشهر الجاري (أكتوبر).

ورغم صعوبة اللقاء إلا أن الأزرق يأمل بالعودة من الدوحة بنتيجة إيجابية، تدفعه للعب بارتياح في لقاء (الإياب).

ويعزز أوراق المدير الفني للهلال "رازفان" في هذا اللقاء عودة قائد الفريق سلمان الفرج للتدريبات، وجاهزيته لهذه المواجهه، كما هو الحال بالنسبة للإيطالي "جوفينكو"، بينما خسر خدمات نواف العابد (بداعي الإصابة)، الذي يحتاج للخضوع لبرنامج علاجي لمدة عشرة أيام حتى يعود أساسيًّا في خارطة الفريق.

في المقابل يتسلح السد القطري بعاملَي الأرض والجمهور، كما يعتمد المدير الفني للفريق "تشافي" على تحركات الكوري تايهي، الذي يشكل قوة ضاربة للفريق في خط المقدمة، إلى جانب الجزائري بغداد بونجاح.