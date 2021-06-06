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رئيس بلدية ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

للإسهام والحد من انتشار كورونا وتطبيق مفهوم التباعد

أكد رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في أماكن التجمعات، خصوصًا في الحدائق والمتنرهات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، برفقة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، على حدائق المهيد والقو والحصن ومتنزهات العشة والرحبة.

وأوضح "آل سياف" أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات في المنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات، للإسهام والحد من انتشار الفيروس وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعليًّا، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين لها.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي أن الهدف من تعدد الجولات هو متابعة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات مثل الحدائق والمجمعات التجارية.

وأثنى "الوادعي" على الجهود الكبيرة لرئيس البلدية وجميع الفرق العاملة على مدار الساعة، والتي انعكس أثرها الإيجابي على تقديم الخدمات المتميزة، خصوصًا ما يتعلق بأنسنة المدينة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات
سبق

أكد رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في أماكن التجمعات، خصوصًا في الحدائق والمتنرهات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، برفقة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، على حدائق المهيد والقو والحصن ومتنزهات العشة والرحبة.

وأوضح "آل سياف" أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات في المنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات، للإسهام والحد من انتشار الفيروس وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعليًّا، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين لها.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي أن الهدف من تعدد الجولات هو متابعة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات مثل الحدائق والمجمعات التجارية.

وأثنى "الوادعي" على الجهود الكبيرة لرئيس البلدية وجميع الفرق العاملة على مدار الساعة، والتي انعكس أثرها الإيجابي على تقديم الخدمات المتميزة، خصوصًا ما يتعلق بأنسنة المدينة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
06:31 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:21 PM

رئيس بلدية ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

للإسهام والحد من انتشار كورونا وتطبيق مفهوم التباعد

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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1,724

أكد رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في أماكن التجمعات، خصوصًا في الحدائق والمتنرهات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، برفقة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، على حدائق المهيد والقو والحصن ومتنزهات العشة والرحبة.

وأوضح "آل سياف" أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات في المنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات، للإسهام والحد من انتشار الفيروس وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعليًّا، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين لها.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي أن الهدف من تعدد الجولات هو متابعة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات مثل الحدائق والمجمعات التجارية.

وأثنى "الوادعي" على الجهود الكبيرة لرئيس البلدية وجميع الفرق العاملة على مدار الساعة، والتي انعكس أثرها الإيجابي على تقديم الخدمات المتميزة، خصوصًا ما يتعلق بأنسنة المدينة.

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