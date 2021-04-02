اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من 5 ملايين جرعة حتى اليوم. وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى السبت، وبلغ عددها "4.711.748" جرعة.

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في السعودية يقترب من 5 ملايين عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-02 اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من 5 ملايين جرعة حتى اليوم.



وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى السبت، وبلغ عددها "4.711.748" جرعة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 10:59 PM

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في السعودية يقترب من 5 ملايين منذ وصول أولى الجرعات إلى المملكة





A A A





0 مشاركة

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من 5 ملايين جرعة حتى اليوم.



وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى السبت، وبلغ عددها "4.711.748" جرعة.