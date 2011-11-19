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الرئيس العراقي يغادر الرياض

غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.

‏وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس العراقي يغادر الرياض
سبق

غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.

‏وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:14 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
06:27 PM

الرئيس العراقي يغادر الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,920

غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.

‏وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.

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