الرئيس العراقي يغادر الرياض

غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.
وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.
وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.
وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.