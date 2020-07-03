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"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد أنه يشعر بالقوة والنشاط وسيواصل عمله من المنزل

أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".

كما سبق أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

وطال فيروس كورونا المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.

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وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا
سبق

أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".

كما سبق أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

وطال فيروس كورونا المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
07:28 PM

وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد أنه يشعر بالقوة والنشاط وسيواصل عمله من المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".

كما سبق أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

وطال فيروس كورونا المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.

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