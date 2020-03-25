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لليوم الثاني على التوالي .. أسعار "برنت" تصعد بأكثر من 5 %

مع استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا

ارتفعت أسعار النفط "برنت"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 5 في المئة، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.

وأفادت بيانات التداول بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو من نفط بحر الشمال "برنت" بنسبة 3.72 في المئة؛ لتبلغ 28.16 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر مايو للنفط غرب تكساس الوسيط 25.21 دولار للبرميل؛ ليزداد سعره بنسبة 5 في المئة.

وبحسب "رويترز" يستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي.. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لليوم الثاني على التوالي .. أسعار "برنت" تصعد بأكثر من 5 %
سبق

ارتفعت أسعار النفط "برنت"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 5 في المئة، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.

وأفادت بيانات التداول بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو من نفط بحر الشمال "برنت" بنسبة 3.72 في المئة؛ لتبلغ 28.16 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر مايو للنفط غرب تكساس الوسيط 25.21 دولار للبرميل؛ ليزداد سعره بنسبة 5 في المئة.

وبحسب "رويترز" يستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي.. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:54 AM

لليوم الثاني على التوالي .. أسعار "برنت" تصعد بأكثر من 5 %

مع استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط "برنت"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 5 في المئة، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.

وأفادت بيانات التداول بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو من نفط بحر الشمال "برنت" بنسبة 3.72 في المئة؛ لتبلغ 28.16 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر مايو للنفط غرب تكساس الوسيط 25.21 دولار للبرميل؛ ليزداد سعره بنسبة 5 في المئة.

وبحسب "رويترز" يستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي.. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.

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