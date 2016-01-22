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شراكة بين "الحج" وoyo لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن

لتعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدّمي الخدمات في المشاعر المقدّسة

وقّعت وزارة الحج والعمرة، في إطار سعيها لتقديم أرقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وإنفاذاً لمبادراتها، مذكرة تفاهم مع شركة oyo المتخصصة في مجال الضيافة الفندقية.

تهدف الاتفاقية التي وقّعها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ مع الرئيس التنفيذي للشركة ريتش أقارول؛ إلى تعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة، كما تسعى الوزارة من خلال مذكرة التفاهم، إلى تطبيق المعايير المعترف بها دولياً من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص.

وستتم مراجعة المعايير المحددة حالياً لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في أشهر الحج.

ونصت الاتفاقية على قيام شركة "oyo"، بتشكيل فريق متكامل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لمراجعة المباني السكنية للتحقق من جميع جوانب المعايير المقررة، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة، إلى تحقيق واحدة من أهم أهداف المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المعتمرين إلى ٣٠ مليون معتمر في السنة.

وستقوم الشركة بتوفير منصة لإدارة الممتلكات لجميع مقدمي خدمة الإقامة لإدارة، ومراقبة عملها، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة للتكامل، وتحقيق النتيجة المرجوة.

وتضمنت الاتفاقية توفير لوحة تحكم إدارية من النوع نفسه لفرقة العمل التابعة للوزارة لمراقبة مقاييس الأداء الرئيسة لكل مزوّد لخدمة الإقامة والسكن في مواسم الحج والعمرة، إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تدير وتنظم ٧٠٠٠ مجمع سكنى يتم تشغيلها من قِبل مقدمي خدمات الإقامة والإسكان خلال موسم الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة بين "الحج" وoyo لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن
سبق

وقّعت وزارة الحج والعمرة، في إطار سعيها لتقديم أرقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وإنفاذاً لمبادراتها، مذكرة تفاهم مع شركة oyo المتخصصة في مجال الضيافة الفندقية.

تهدف الاتفاقية التي وقّعها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ مع الرئيس التنفيذي للشركة ريتش أقارول؛ إلى تعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة، كما تسعى الوزارة من خلال مذكرة التفاهم، إلى تطبيق المعايير المعترف بها دولياً من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص.

وستتم مراجعة المعايير المحددة حالياً لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في أشهر الحج.

ونصت الاتفاقية على قيام شركة "oyo"، بتشكيل فريق متكامل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لمراجعة المباني السكنية للتحقق من جميع جوانب المعايير المقررة، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة، إلى تحقيق واحدة من أهم أهداف المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المعتمرين إلى ٣٠ مليون معتمر في السنة.

وستقوم الشركة بتوفير منصة لإدارة الممتلكات لجميع مقدمي خدمة الإقامة لإدارة، ومراقبة عملها، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة للتكامل، وتحقيق النتيجة المرجوة.

وتضمنت الاتفاقية توفير لوحة تحكم إدارية من النوع نفسه لفرقة العمل التابعة للوزارة لمراقبة مقاييس الأداء الرئيسة لكل مزوّد لخدمة الإقامة والسكن في مواسم الحج والعمرة، إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تدير وتنظم ٧٠٠٠ مجمع سكنى يتم تشغيلها من قِبل مقدمي خدمات الإقامة والإسكان خلال موسم الحج.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:09 PM

شراكة بين "الحج" وoyo لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن

لتعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدّمي الخدمات في المشاعر المقدّسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّعت وزارة الحج والعمرة، في إطار سعيها لتقديم أرقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وإنفاذاً لمبادراتها، مذكرة تفاهم مع شركة oyo المتخصصة في مجال الضيافة الفندقية.

تهدف الاتفاقية التي وقّعها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ مع الرئيس التنفيذي للشركة ريتش أقارول؛ إلى تعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة، كما تسعى الوزارة من خلال مذكرة التفاهم، إلى تطبيق المعايير المعترف بها دولياً من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص.

وستتم مراجعة المعايير المحددة حالياً لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في أشهر الحج.

ونصت الاتفاقية على قيام شركة "oyo"، بتشكيل فريق متكامل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لمراجعة المباني السكنية للتحقق من جميع جوانب المعايير المقررة، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة، إلى تحقيق واحدة من أهم أهداف المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المعتمرين إلى ٣٠ مليون معتمر في السنة.

وستقوم الشركة بتوفير منصة لإدارة الممتلكات لجميع مقدمي خدمة الإقامة لإدارة، ومراقبة عملها، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة للتكامل، وتحقيق النتيجة المرجوة.

وتضمنت الاتفاقية توفير لوحة تحكم إدارية من النوع نفسه لفرقة العمل التابعة للوزارة لمراقبة مقاييس الأداء الرئيسة لكل مزوّد لخدمة الإقامة والسكن في مواسم الحج والعمرة، إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تدير وتنظم ٧٠٠٠ مجمع سكنى يتم تشغيلها من قِبل مقدمي خدمات الإقامة والإسكان خلال موسم الحج.

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