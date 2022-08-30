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"داعش" يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار كابول

أشار إلى أنه استهدفه بـ6 قذائف كاتيوشا

أعلن تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي، اليوم (الاثنين)، عبر تطبيق تليجرام، المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على مطار كابول.

وذكر "داعش" أنه "استهدف مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين مسؤول أميركي في وقت سابق اليوم أن أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى 5 صواريخ، أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داعش" يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار كابول
سبق

أعلن تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي، اليوم (الاثنين)، عبر تطبيق تليجرام، المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على مطار كابول.

وذكر "داعش" أنه "استهدف مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين مسؤول أميركي في وقت سابق اليوم أن أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى 5 صواريخ، أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:23 PM

"داعش" يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار كابول

أشار إلى أنه استهدفه بـ6 قذائف كاتيوشا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي، اليوم (الاثنين)، عبر تطبيق تليجرام، المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على مطار كابول.

وذكر "داعش" أنه "استهدف مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين مسؤول أميركي في وقت سابق اليوم أن أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى 5 صواريخ، أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم.

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