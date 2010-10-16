النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية

تناولت الشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، جلسة نقاش مع عدد من أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

حضر جلسة النقاش أعضاء كل من، معهد الشرق الأوسط، والمجلس الأطلنطي، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ومركز ويلسون.

وقد حضر جلسة النقاش من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة في واشنطن فهد ناظر.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية والشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت الجلسة الجهود السعودية الأمريكية في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يجمع كل الأطراف اليمنية، ومساعي البلدين في كل ما يدعم الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

وبحث وزير الخارجية مع أعضاء المراكز والمعاهد الأمريكية وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والملاحة الدولية، مع أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تشكل خطر حقيقي على شعوب المنطقة والعالم.

كما تطرقت جلسة النقاش إلى جهود المملكة في حماية كوكب الأرض ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

ونوه أعضاء مراكز الفكر بالمبادرتين اللتين ستساهمان بمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية
سبق

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، جلسة نقاش مع عدد من أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

حضر جلسة النقاش أعضاء كل من، معهد الشرق الأوسط، والمجلس الأطلنطي، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ومركز ويلسون.

وقد حضر جلسة النقاش من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة في واشنطن فهد ناظر.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية والشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت الجلسة الجهود السعودية الأمريكية في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يجمع كل الأطراف اليمنية، ومساعي البلدين في كل ما يدعم الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

وبحث وزير الخارجية مع أعضاء المراكز والمعاهد الأمريكية وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والملاحة الدولية، مع أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تشكل خطر حقيقي على شعوب المنطقة والعالم.

كما تطرقت جلسة النقاش إلى جهود المملكة في حماية كوكب الأرض ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

ونوه أعضاء مراكز الفكر بالمبادرتين اللتين ستساهمان بمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:57 PM

وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية

تناولت الشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
808

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، جلسة نقاش مع عدد من أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

حضر جلسة النقاش أعضاء كل من، معهد الشرق الأوسط، والمجلس الأطلنطي، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ومركز ويلسون.

وقد حضر جلسة النقاش من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة في واشنطن فهد ناظر.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية والشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت الجلسة الجهود السعودية الأمريكية في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يجمع كل الأطراف اليمنية، ومساعي البلدين في كل ما يدعم الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

وبحث وزير الخارجية مع أعضاء المراكز والمعاهد الأمريكية وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والملاحة الدولية، مع أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تشكل خطر حقيقي على شعوب المنطقة والعالم.

كما تطرقت جلسة النقاش إلى جهود المملكة في حماية كوكب الأرض ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

ونوه أعضاء مراكز الفكر بالمبادرتين اللتين ستساهمان بمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,526
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة