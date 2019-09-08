الفيصلي يتغلب على الرائد ودياً

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بهدف نظيف في مباراة ودية التي جمعت بين الفريقين استعداداً لخوض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

جاء هدف اللقاء عن طريق اللاعب حسين القحطاني عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ويخوض فريق الرائد مساء غد الاثنين لقاءه الودي الثاني على ملعب النادي بمدينة حرمة أمام فريق الوشم.

يشار أن الرائد سيحل ضيفاً على نادي أبها، السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، قبل أن يستضيف الفيصلي نظيره الفتح.