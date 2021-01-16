النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

فتح الترشّح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية

الشروط تتضمن تجهيز ملف تعريفي شامل مع وجود وثيقة للمزرعة

استمرارًا لجهود نائب أمير منطقة جازان لدعم البن ومزارعيه؛ أعلنت أمانة الجائزة اليوم السبت، عن فتح باب المنافسة والترشيح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز المليونية لمزرعة البن النموذجية.

وأعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة للعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بجوائز مالية بلغت مليون ريال.

وقدّم مزارعو البن في المحافظات الجبلية شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن عبدالعزيز على دعمه السخي لمزارعي البن، على إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.

وأكدت أمانة الجائزة أنه تمت مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المنطقة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تشمل "أن يكون المتقدم من مزارعي البن في منطقة جازان، وجود سجل زراعي للمزرعة، ألا يسبق للمتقدم الحصول على الجائزة سابقًا، ألا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن (150) شجرة، ألا تكون في المزرعة المشاركة نباتات محظورة، تجهيز ملف تعريفي شامل للمزرعة مع وجود وثيقة للمزرعة، وألا يقل عمر الأشجار عن ثلاث سنوات".

ودعت المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه، يوم الخميس 1442/6/8هـ الموافق 21 يناير 2021 الساعة 20:21م، عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetahf_L56upKiI8k0yRywyIiAA182vdj0_WLh8zZGKM7GDag/viewform

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح الترشّح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية
سبق

استمرارًا لجهود نائب أمير منطقة جازان لدعم البن ومزارعيه؛ أعلنت أمانة الجائزة اليوم السبت، عن فتح باب المنافسة والترشيح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز المليونية لمزرعة البن النموذجية.

وأعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة للعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بجوائز مالية بلغت مليون ريال.

وقدّم مزارعو البن في المحافظات الجبلية شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن عبدالعزيز على دعمه السخي لمزارعي البن، على إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.

وأكدت أمانة الجائزة أنه تمت مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المنطقة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تشمل "أن يكون المتقدم من مزارعي البن في منطقة جازان، وجود سجل زراعي للمزرعة، ألا يسبق للمتقدم الحصول على الجائزة سابقًا، ألا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن (150) شجرة، ألا تكون في المزرعة المشاركة نباتات محظورة، تجهيز ملف تعريفي شامل للمزرعة مع وجود وثيقة للمزرعة، وألا يقل عمر الأشجار عن ثلاث سنوات".

ودعت المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه، يوم الخميس 1442/6/8هـ الموافق 21 يناير 2021 الساعة 20:21م، عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetahf_L56upKiI8k0yRywyIiAA182vdj0_WLh8zZGKM7GDag/viewform

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:19 PM

فتح الترشّح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية

الشروط تتضمن تجهيز ملف تعريفي شامل مع وجود وثيقة للمزرعة

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
0
230

استمرارًا لجهود نائب أمير منطقة جازان لدعم البن ومزارعيه؛ أعلنت أمانة الجائزة اليوم السبت، عن فتح باب المنافسة والترشيح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز المليونية لمزرعة البن النموذجية.

وأعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة للعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بجوائز مالية بلغت مليون ريال.

وقدّم مزارعو البن في المحافظات الجبلية شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن عبدالعزيز على دعمه السخي لمزارعي البن، على إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.

وأكدت أمانة الجائزة أنه تمت مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المنطقة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تشمل "أن يكون المتقدم من مزارعي البن في منطقة جازان، وجود سجل زراعي للمزرعة، ألا يسبق للمتقدم الحصول على الجائزة سابقًا، ألا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن (150) شجرة، ألا تكون في المزرعة المشاركة نباتات محظورة، تجهيز ملف تعريفي شامل للمزرعة مع وجود وثيقة للمزرعة، وألا يقل عمر الأشجار عن ثلاث سنوات".

ودعت المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه، يوم الخميس 1442/6/8هـ الموافق 21 يناير 2021 الساعة 20:21م، عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetahf_L56upKiI8k0yRywyIiAA182vdj0_WLh8zZGKM7GDag/viewform

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة