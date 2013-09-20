"الجبير" يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويستعرض أوجه التعاون

بيّن وجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي طلال العنزي.