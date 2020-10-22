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النائب العام يدعو دول مجموعة العشرين للتعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود

نوّه لأهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية والمدعين العامين

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابرة للحدود.

وقال في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور عدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين: إن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من 100 دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن.

منوها إلى أهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد والمدعين العامين على أساس استباقي.

ودعا النائب العام دول المجموعة لأن تتبنى حواراً مفتوحاً لمناقشة ومشاركة خبراتها في هذا المجال، مشدداً على مراعاة عدم المساس بسيادة الدول الوطنية وقوانينها الداخلية.

النائب العام

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النائب العام يدعو دول مجموعة العشرين للتعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود
سبق

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابرة للحدود.

وقال في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور عدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين: إن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من 100 دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن.

منوها إلى أهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد والمدعين العامين على أساس استباقي.

ودعا النائب العام دول المجموعة لأن تتبنى حواراً مفتوحاً لمناقشة ومشاركة خبراتها في هذا المجال، مشدداً على مراعاة عدم المساس بسيادة الدول الوطنية وقوانينها الداخلية.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:03 PM

النائب العام يدعو دول مجموعة العشرين للتعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود

نوّه لأهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية والمدعين العامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابرة للحدود.

وقال في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور عدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين: إن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من 100 دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن.

منوها إلى أهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد والمدعين العامين على أساس استباقي.

ودعا النائب العام دول المجموعة لأن تتبنى حواراً مفتوحاً لمناقشة ومشاركة خبراتها في هذا المجال، مشدداً على مراعاة عدم المساس بسيادة الدول الوطنية وقوانينها الداخلية.

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