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واقعة نادرة .. إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية في مباراة

في لقاء كأس السوبر الياباني لكرة القدم

في حدث نادر من نوعه في مباريات كرة القدم، أهدر فريقان تسع ركلات ترجيح متتالية، في مباراة كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

المباراة بين بطل الدوري الياباني يوكوهوما مارينوز وفيسيل كوبي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3 / 3؛ ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح حيث فشل تسعة لاعبين على التوالي في إيداع الكرة شباك المرمى.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية" هذه هي المرة الثانية خلال 25 عاماً التي تشهد فيها ملاعب الكرة اليابانية إهدار تسع ركلات جزاء في مباراة واحدة، لكنها المرة الأولى التي تُهدر فيها تسع ركلات متتالية.

مباريات كرة القدم ركلات ترجيح كأس السوبر الياباني لكرة القدم

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واقعة نادرة .. إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية في مباراة
سبق

في حدث نادر من نوعه في مباريات كرة القدم، أهدر فريقان تسع ركلات ترجيح متتالية، في مباراة كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

المباراة بين بطل الدوري الياباني يوكوهوما مارينوز وفيسيل كوبي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3 / 3؛ ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح حيث فشل تسعة لاعبين على التوالي في إيداع الكرة شباك المرمى.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية" هذه هي المرة الثانية خلال 25 عاماً التي تشهد فيها ملاعب الكرة اليابانية إهدار تسع ركلات جزاء في مباراة واحدة، لكنها المرة الأولى التي تُهدر فيها تسع ركلات متتالية.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:13 AM

واقعة نادرة .. إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية في مباراة

في لقاء كأس السوبر الياباني لكرة القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,603

في حدث نادر من نوعه في مباريات كرة القدم، أهدر فريقان تسع ركلات ترجيح متتالية، في مباراة كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

المباراة بين بطل الدوري الياباني يوكوهوما مارينوز وفيسيل كوبي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3 / 3؛ ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح حيث فشل تسعة لاعبين على التوالي في إيداع الكرة شباك المرمى.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية" هذه هي المرة الثانية خلال 25 عاماً التي تشهد فيها ملاعب الكرة اليابانية إهدار تسع ركلات جزاء في مباراة واحدة، لكنها المرة الأولى التي تُهدر فيها تسع ركلات متتالية.

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