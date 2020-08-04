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إسرائيل تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت

"أشكينازي" رجح أن يكون ناتجاً عن حريق

نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.

من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت
سبق

نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.

من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:55 PM

إسرائيل تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت

"أشكينازي" رجح أن يكون ناتجاً عن حريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,861

نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.

من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.

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