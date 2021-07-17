تشمل 9 محافظات.. أمطار جازان تقطع التيار عن بعض المنازل بالعارضة

مصحوبة بصواعق رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تسببت الأمطار التي شهدتها بعض أجزاء منطقة جازان اليوم، والمصحوبة بصواعق رعدية؛ في قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل في محافظة العارضة لوقت قصير قبل أن تعود مجددًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا اليوم بشأن حالة الطقس على منطقة جازان، بيّن من خلاله هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على 9 محافظات.

وتوقّع المركز أن تستمرّ الأمطار الرعدية على محافظات: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، ويصاحب الأمطار أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظتَيْ بيش والدرب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتشهد منطقة جازان حالة من التقلُّبات الجوية خلال هذه الفترة ما بين أمطار وسحب رعدية وأتربة وتدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية وزخّات من البرد على مناطق: نجران، الرياض، الربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتدّ إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمرّ نشاط الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَيْ مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.