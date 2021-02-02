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"القضاء الإداري" يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم ومباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها

في جلسته عن بُعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية

‬برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري اليوم، جلسته عن بعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عددٍ من القضاة؛ للعمل في مكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 2/ 7/ 1442، كما وافق المجلس على تسمية رؤساء محاكم الديوان ومساعديهم، وتشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

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"القضاء الإداري" يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم ومباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها
سبق

‬برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري اليوم، جلسته عن بعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عددٍ من القضاة؛ للعمل في مكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 2/ 7/ 1442، كما وافق المجلس على تسمية رؤساء محاكم الديوان ومساعديهم، وتشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:39 PM

"القضاء الإداري" يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم ومباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها

في جلسته عن بُعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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‬برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري اليوم، جلسته عن بعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عددٍ من القضاة؛ للعمل في مكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 2/ 7/ 1442، كما وافق المجلس على تسمية رؤساء محاكم الديوان ومساعديهم، وتشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

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