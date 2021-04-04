"حركية" تطلق مشروع السلة الرمضانية بقيمة 450 ريالًا

تستهدف 2000 أسرة معاق

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، مشروع السلة الرمضانية لهذا العام.

جاء ذلك لتوفير المواد التموينية للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، وسدّ احتياجاتهم من المواد الغذائية، وتأمين السلال الرمضانية لهم.

وأوضحت الجمعية أنها تستهدف 2000 أسرة معاق بمبلغ إجمالي 900 ألف ريال، بمعدل 450 ريالًا لكل أسرة.

ودعت الجمعية رجال الأعمال والجهات وأفراد المجتمع للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية تجاه فئة ذوي الإعاقة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وبذل الخير الذي حث عليه ديننا الحنيف، من خلال التبرع بقيمة السلة الرمضانية عبر متجر حركية الإلكتروني: https://store.harakia.org.sa/p/2782، أو إيداع المبلغ المخصص في الحسابات البنكية لجمعية حركية.

يذكر أن السلة الرمضانية ضمن مشاريع "حركية الموسمية" التي تقدمها للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة ذوي الإعاقة الحركية، وإدخال السرور إلى نفوسهم، ليتمكّنوا من قضاء التزاماتهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.