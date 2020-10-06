جامعة نجران تعلن بدء التسجيل بالدورات المهنية لمنسوبي التعليم

كل دورة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف المعلمين والمعلمات

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية للمرحلة الثانية، التي تنطلق في الـ 23 من شهر صفر الجاري، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام، وتستهدف المعلمين والمعلمات.

وأوضحت العمادة أن الدورات المقدمة تشتمل على عدد من الموضوعات المهنية المتخصصة للمعلمين والمعلمات تتمثل في: دورة "مهارات القيادة وتطبيقاتها في البيئة المدرسية"، ودورة "مهارات التفكير وتطبيقاتها الصفية"، ودورة "الكفايات التخصصية للمرشد الطلابي"، ودورة "المنصات التعليمية.. المفهوم والممارسات".

ودعت العمادة الراغبين في التسجيل، إلى الدخول على الرابط التالي: https://training.nu.edu.sa.