النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على المتعافي الأكبر سنًا في العالم من فيروس بكورونا

الأمريكي "لابستشيز" عمره  104 أعوام.. شارك في الحرب العالمية الثانية

كشفت وسائل إعلام أمريكية التفاصيل عن عن المتعافي الأكبر سنًا في العالم بين المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن بيل لابستشيز، البالغ 104 أعوام، تعافى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مرجحة أن يكون أكبر متعافٍ من هذا المرض في العالم.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" أن لابستشيز، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ104، كان من بين 15 شخصًا مقيمين في مركز وإدوارد سي. أولوورث للمحاربين القدامى في مدينة ليبانون بولاية أوريغون الأمريكية، الذين سجلت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".
وعلى الرغم من عمره وخطورة المرض، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل من بين المصابين الـ15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن "لابستشيز" تمكن من التعافي بعد إصابته بهذا المرض.
وكتبت هيئة شؤون المحاربين القدامى في أوريغون على حسابها في موقع "فيسبوك": "نجا أكبر المحاربين القدامى المقيمين في مراكزنا من COVID-19، وهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ104".
وولد لابستشيز عام 1916 وتم استدعاؤه إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943 حيث قدم خدمته في جزر ألوتيان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرف على المتعافي الأكبر سنًا في العالم من فيروس بكورونا
سبق

كشفت وسائل إعلام أمريكية التفاصيل عن عن المتعافي الأكبر سنًا في العالم بين المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن بيل لابستشيز، البالغ 104 أعوام، تعافى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مرجحة أن يكون أكبر متعافٍ من هذا المرض في العالم.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" أن لابستشيز، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ104، كان من بين 15 شخصًا مقيمين في مركز وإدوارد سي. أولوورث للمحاربين القدامى في مدينة ليبانون بولاية أوريغون الأمريكية، الذين سجلت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".
وعلى الرغم من عمره وخطورة المرض، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل من بين المصابين الـ15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن "لابستشيز" تمكن من التعافي بعد إصابته بهذا المرض.
وكتبت هيئة شؤون المحاربين القدامى في أوريغون على حسابها في موقع "فيسبوك": "نجا أكبر المحاربين القدامى المقيمين في مراكزنا من COVID-19، وهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ104".
وولد لابستشيز عام 1916 وتم استدعاؤه إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943 حيث قدم خدمته في جزر ألوتيان.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:32 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:51 PM

تعرف على المتعافي الأكبر سنًا في العالم من فيروس بكورونا

الأمريكي "لابستشيز" عمره  104 أعوام.. شارك في الحرب العالمية الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,835

كشفت وسائل إعلام أمريكية التفاصيل عن عن المتعافي الأكبر سنًا في العالم بين المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن بيل لابستشيز، البالغ 104 أعوام، تعافى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مرجحة أن يكون أكبر متعافٍ من هذا المرض في العالم.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" أن لابستشيز، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ104، كان من بين 15 شخصًا مقيمين في مركز وإدوارد سي. أولوورث للمحاربين القدامى في مدينة ليبانون بولاية أوريغون الأمريكية، الذين سجلت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".
وعلى الرغم من عمره وخطورة المرض، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل من بين المصابين الـ15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن "لابستشيز" تمكن من التعافي بعد إصابته بهذا المرض.
وكتبت هيئة شؤون المحاربين القدامى في أوريغون على حسابها في موقع "فيسبوك": "نجا أكبر المحاربين القدامى المقيمين في مراكزنا من COVID-19، وهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ104".
وولد لابستشيز عام 1916 وتم استدعاؤه إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943 حيث قدم خدمته في جزر ألوتيان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,454
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,843

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة