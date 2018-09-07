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حريق بغرفة نوم يخلي 32 شخصاً بوحدات مفروشة بالدمام وإنقاذ رجل و3 أطفال

التماس في مكيف ثم تصاعدت الأدخنة.. و"الشهراني" يدعو للصيانة الدورية للأجهزة

صرح المتحدث الإعلامي الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه عند الساعة (٦:١١) من صباح اليوم الجمعة، باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً في غرفة نوم بالدور الأول لمبنى وحدات سكنية مفروشة مكون من ثلاثة أدوار بحي العنود، وعلى إثره تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث ومباشرة أعمال الإخلاء والإنقاذ والإطفاء.

وبين: "اتضح أن الحريق انحصر داخل غرفة النوم وسط كثافة دخانية عالية، وعلى إثرها تم إخلاء كامل مستخدمي المبنى والبالغ عددهم (٣٢) شخصاً، وتم إنقاذ رجل وثلاثة أطفال من قبل رجال الدفاع المدني بعد تعرضهم لاختناق بسيط وتلقوا الإسعاف والعلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر".

وأوضح "الشهراني" أن سبب الحادث هو التماس كهربائي في المكيف، داعياً إلى ضرورة الاهتمام والالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية بشكل دوري وخاصة في فصل الصيف مما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق بغرفة نوم يخلي 32 شخصاً بوحدات مفروشة بالدمام وإنقاذ رجل و3 أطفال
سبق

صرح المتحدث الإعلامي الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه عند الساعة (٦:١١) من صباح اليوم الجمعة، باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً في غرفة نوم بالدور الأول لمبنى وحدات سكنية مفروشة مكون من ثلاثة أدوار بحي العنود، وعلى إثره تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث ومباشرة أعمال الإخلاء والإنقاذ والإطفاء.

وبين: "اتضح أن الحريق انحصر داخل غرفة النوم وسط كثافة دخانية عالية، وعلى إثرها تم إخلاء كامل مستخدمي المبنى والبالغ عددهم (٣٢) شخصاً، وتم إنقاذ رجل وثلاثة أطفال من قبل رجال الدفاع المدني بعد تعرضهم لاختناق بسيط وتلقوا الإسعاف والعلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر".

وأوضح "الشهراني" أن سبب الحادث هو التماس كهربائي في المكيف، داعياً إلى ضرورة الاهتمام والالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية بشكل دوري وخاصة في فصل الصيف مما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
05:11 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:28 PM

حريق بغرفة نوم يخلي 32 شخصاً بوحدات مفروشة بالدمام وإنقاذ رجل و3 أطفال

التماس في مكيف ثم تصاعدت الأدخنة.. و"الشهراني" يدعو للصيانة الدورية للأجهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صرح المتحدث الإعلامي الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه عند الساعة (٦:١١) من صباح اليوم الجمعة، باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً في غرفة نوم بالدور الأول لمبنى وحدات سكنية مفروشة مكون من ثلاثة أدوار بحي العنود، وعلى إثره تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث ومباشرة أعمال الإخلاء والإنقاذ والإطفاء.

وبين: "اتضح أن الحريق انحصر داخل غرفة النوم وسط كثافة دخانية عالية، وعلى إثرها تم إخلاء كامل مستخدمي المبنى والبالغ عددهم (٣٢) شخصاً، وتم إنقاذ رجل وثلاثة أطفال من قبل رجال الدفاع المدني بعد تعرضهم لاختناق بسيط وتلقوا الإسعاف والعلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر".

وأوضح "الشهراني" أن سبب الحادث هو التماس كهربائي في المكيف، داعياً إلى ضرورة الاهتمام والالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية بشكل دوري وخاصة في فصل الصيف مما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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