النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحقباني ثمّن الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء والجودة

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمنسوبيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور؛ حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني وعدد من موظفي المجموعة.

حيث هنّأ ناصر الحقباني منسوبي المجموعة بهذه المناسبة؛ مثمنًا الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تُعد فرصة لتنمية روح المحبة، ومد جسور الإخاء والمودة بين الزملاء، وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم.

كما عبّر الحقباني عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية الذين يواصلون عملهم الليل والنهار ويؤدون جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتخفيف الآلام عنهم، وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية على مدار الساعة.

وقد عبّر عدد من منسوبي المجموعة عن سعادتهم وامتنانهم وتقديرهم على تلك اللفتة غير المستغربة من إدارة المجموعة، التي تحرص دومًا على الاحتفاء بمختلف الأنشطة المجتمعية وتنظيم حفلات المعايدة، وتهنئة الموظفين بالأعياد في جو تسوده المحبة ويعطره الإخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمنسوبيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور؛ حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني وعدد من موظفي المجموعة.

حيث هنّأ ناصر الحقباني منسوبي المجموعة بهذه المناسبة؛ مثمنًا الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تُعد فرصة لتنمية روح المحبة، ومد جسور الإخاء والمودة بين الزملاء، وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم.

كما عبّر الحقباني عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية الذين يواصلون عملهم الليل والنهار ويؤدون جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتخفيف الآلام عنهم، وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية على مدار الساعة.

وقد عبّر عدد من منسوبي المجموعة عن سعادتهم وامتنانهم وتقديرهم على تلك اللفتة غير المستغربة من إدارة المجموعة، التي تحرص دومًا على الاحتفاء بمختلف الأنشطة المجتمعية وتنظيم حفلات المعايدة، وتهنئة الموظفين بالأعياد في جو تسوده المحبة ويعطره الإخاء.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:36 AM

مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحقباني ثمّن الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء والجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,399

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمنسوبيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور؛ حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني وعدد من موظفي المجموعة.

حيث هنّأ ناصر الحقباني منسوبي المجموعة بهذه المناسبة؛ مثمنًا الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تُعد فرصة لتنمية روح المحبة، ومد جسور الإخاء والمودة بين الزملاء، وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم.

كما عبّر الحقباني عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية الذين يواصلون عملهم الليل والنهار ويؤدون جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتخفيف الآلام عنهم، وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية على مدار الساعة.

وقد عبّر عدد من منسوبي المجموعة عن سعادتهم وامتنانهم وتقديرهم على تلك اللفتة غير المستغربة من إدارة المجموعة، التي تحرص دومًا على الاحتفاء بمختلف الأنشطة المجتمعية وتنظيم حفلات المعايدة، وتهنئة الموظفين بالأعياد في جو تسوده المحبة ويعطره الإخاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,127

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة