النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقيق الممرض "الحسيني" لـ"سبق": أخي عمل بالتمريض 15 عامًا وأُصيب بالسكري قبل أسابيع

توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعربت أسرة الممرض "خالد بن عبدالله الحسيني"، أحد أبطال صحة مكة المكرمة، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ عن شكرهم وتقديرهم لكل من واساهم وشاركهم المصاب في فقيدهم.

وقال "حسين" شقيق الفقيد الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، في اتصال هاتفي مع "سبق": بداية لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها.

وأضاف: نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على مواساتهما واتصالهما لتقديم واجب العزاء والمواساة، فقد كانت تعزيتهما - حفظهما الله - لها أبلغ الأثر في نفوسنا.

وأشار إلى أن الفقيد البالغ من العمر 43 عامًا؛ التحق بالعمل في التمريض منذ 15 عامًا، تنقّل خلالها بين العمل في المستشفيات الخاصة، ومن ثم ليستقر في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وكان متفانيًا في عمله ومحبًا لمهنته طوال عمله.

ولفت إلى أن شقيقه الراحل، لديه ابن وحيد يبلغ من العمر سبع سنوات، وكان حريصًا منذ بداية جائحة كورونا على عزل نفسه داخل منزله، وقد أُصيب بداء السكري قبل عدة أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يعود إلى عمله أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد غير أن قدر الله كان أسبق، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد أخاه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد شيعت أسرة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ظهر أمس الأحد، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شقيق الممرض "الحسيني" لـ"سبق": أخي عمل بالتمريض 15 عامًا وأُصيب بالسكري قبل أسابيع
سبق

أعربت أسرة الممرض "خالد بن عبدالله الحسيني"، أحد أبطال صحة مكة المكرمة، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ عن شكرهم وتقديرهم لكل من واساهم وشاركهم المصاب في فقيدهم.

وقال "حسين" شقيق الفقيد الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، في اتصال هاتفي مع "سبق": بداية لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها.

وأضاف: نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على مواساتهما واتصالهما لتقديم واجب العزاء والمواساة، فقد كانت تعزيتهما - حفظهما الله - لها أبلغ الأثر في نفوسنا.

وأشار إلى أن الفقيد البالغ من العمر 43 عامًا؛ التحق بالعمل في التمريض منذ 15 عامًا، تنقّل خلالها بين العمل في المستشفيات الخاصة، ومن ثم ليستقر في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وكان متفانيًا في عمله ومحبًا لمهنته طوال عمله.

ولفت إلى أن شقيقه الراحل، لديه ابن وحيد يبلغ من العمر سبع سنوات، وكان حريصًا منذ بداية جائحة كورونا على عزل نفسه داخل منزله، وقد أُصيب بداء السكري قبل عدة أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يعود إلى عمله أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد غير أن قدر الله كان أسبق، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد أخاه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد شيعت أسرة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ظهر أمس الأحد، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:57 AM

شقيق الممرض "الحسيني" لـ"سبق": أخي عمل بالتمريض 15 عامًا وأُصيب بالسكري قبل أسابيع

توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
13,586

أعربت أسرة الممرض "خالد بن عبدالله الحسيني"، أحد أبطال صحة مكة المكرمة، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ عن شكرهم وتقديرهم لكل من واساهم وشاركهم المصاب في فقيدهم.

وقال "حسين" شقيق الفقيد الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، في اتصال هاتفي مع "سبق": بداية لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها.

وأضاف: نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على مواساتهما واتصالهما لتقديم واجب العزاء والمواساة، فقد كانت تعزيتهما - حفظهما الله - لها أبلغ الأثر في نفوسنا.

وأشار إلى أن الفقيد البالغ من العمر 43 عامًا؛ التحق بالعمل في التمريض منذ 15 عامًا، تنقّل خلالها بين العمل في المستشفيات الخاصة، ومن ثم ليستقر في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وكان متفانيًا في عمله ومحبًا لمهنته طوال عمله.

ولفت إلى أن شقيقه الراحل، لديه ابن وحيد يبلغ من العمر سبع سنوات، وكان حريصًا منذ بداية جائحة كورونا على عزل نفسه داخل منزله، وقد أُصيب بداء السكري قبل عدة أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يعود إلى عمله أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد غير أن قدر الله كان أسبق، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد أخاه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد شيعت أسرة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ظهر أمس الأحد، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,395

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة