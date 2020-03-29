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"طب المجمعة" تفتح خطًا مباشرًا لخدمة المجتمع بـ"استشر طبيبك وأنت في بيتك"

"العبدالوهاب": مبادرة تضم 23 استشارياً في 12 تخصصاً للتخفيف من زيارة المستشفيات

أطلقت جامعة المجمعة ممثلة في كلية الطب مبادرة (استشر طبيبك وأنت في بيتك) من خلال العديد من الأطباء الاستشاريين في الكلية لتقديم خدماتهم للمجتمع عن طريق التواصل مع الطبيب مباشرة عبر الهاتف .

وتأتي المبادرة تحت الشعار الوطني (كلنا مسؤول) للحد من انتشار فايروس كورونا في المملكة، ومساهمة من الجامعة في تقليل زيارة المواطنين للمستشفيات والعيادات الطبية، ويشارك في المبادرة أكثر من 23 استشارياً من 12 تخصصاً طبياً مختلفاً .

وأكد عميد كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور خالد بن محمد العبد الوهاب أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة من قِبل مدير الجامعة، واستمراراً لمبادرات الكلية في هذه الأزمة، وكجزء من مسؤولياتها في خدمة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور العبدالوهاب شكره لجميع الأطباء الاستشاريين في الكلية الذين أبدوا تجاوباً رائعاً ورغبة كبيرة، معتبرين ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تحتمه ظروف المرحلة، كما قدم العبدالوهاب شكره وتقديره لعمادة تقنية المعلومات لتفاعلها مع المبادرة من خلال تسخير إمكانيات العمادة التقنية لخدمة هذه المبادرة في تسهيل سبل التواصل مع المستفيدين.

وفي الختام دعا العبدالوهاب الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان، وأن يكشف هذه الغمة، ويديم على المواطنين الصحة والسلامة.

جامعة المجمعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طب المجمعة" تفتح خطًا مباشرًا لخدمة المجتمع بـ"استشر طبيبك وأنت في بيتك"
سبق

أطلقت جامعة المجمعة ممثلة في كلية الطب مبادرة (استشر طبيبك وأنت في بيتك) من خلال العديد من الأطباء الاستشاريين في الكلية لتقديم خدماتهم للمجتمع عن طريق التواصل مع الطبيب مباشرة عبر الهاتف .

وتأتي المبادرة تحت الشعار الوطني (كلنا مسؤول) للحد من انتشار فايروس كورونا في المملكة، ومساهمة من الجامعة في تقليل زيارة المواطنين للمستشفيات والعيادات الطبية، ويشارك في المبادرة أكثر من 23 استشارياً من 12 تخصصاً طبياً مختلفاً .

وأكد عميد كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور خالد بن محمد العبد الوهاب أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة من قِبل مدير الجامعة، واستمراراً لمبادرات الكلية في هذه الأزمة، وكجزء من مسؤولياتها في خدمة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور العبدالوهاب شكره لجميع الأطباء الاستشاريين في الكلية الذين أبدوا تجاوباً رائعاً ورغبة كبيرة، معتبرين ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تحتمه ظروف المرحلة، كما قدم العبدالوهاب شكره وتقديره لعمادة تقنية المعلومات لتفاعلها مع المبادرة من خلال تسخير إمكانيات العمادة التقنية لخدمة هذه المبادرة في تسهيل سبل التواصل مع المستفيدين.

وفي الختام دعا العبدالوهاب الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان، وأن يكشف هذه الغمة، ويديم على المواطنين الصحة والسلامة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:19 PM

"طب المجمعة" تفتح خطًا مباشرًا لخدمة المجتمع بـ"استشر طبيبك وأنت في بيتك"

"العبدالوهاب": مبادرة تضم 23 استشارياً في 12 تخصصاً للتخفيف من زيارة المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جامعة المجمعة ممثلة في كلية الطب مبادرة (استشر طبيبك وأنت في بيتك) من خلال العديد من الأطباء الاستشاريين في الكلية لتقديم خدماتهم للمجتمع عن طريق التواصل مع الطبيب مباشرة عبر الهاتف .

وتأتي المبادرة تحت الشعار الوطني (كلنا مسؤول) للحد من انتشار فايروس كورونا في المملكة، ومساهمة من الجامعة في تقليل زيارة المواطنين للمستشفيات والعيادات الطبية، ويشارك في المبادرة أكثر من 23 استشارياً من 12 تخصصاً طبياً مختلفاً .

وأكد عميد كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور خالد بن محمد العبد الوهاب أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة من قِبل مدير الجامعة، واستمراراً لمبادرات الكلية في هذه الأزمة، وكجزء من مسؤولياتها في خدمة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور العبدالوهاب شكره لجميع الأطباء الاستشاريين في الكلية الذين أبدوا تجاوباً رائعاً ورغبة كبيرة، معتبرين ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تحتمه ظروف المرحلة، كما قدم العبدالوهاب شكره وتقديره لعمادة تقنية المعلومات لتفاعلها مع المبادرة من خلال تسخير إمكانيات العمادة التقنية لخدمة هذه المبادرة في تسهيل سبل التواصل مع المستفيدين.

وفي الختام دعا العبدالوهاب الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان، وأن يكشف هذه الغمة، ويديم على المواطنين الصحة والسلامة.

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