وأشار "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والإسرائيلي يائير لبيد، في واشنطن، إلى أن شراكة أميركا مع الإمارات وإسرائيل متطورة.

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس جو بايدن متمسك بحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، للنزاع في الشرق الأوسط.

"بلينكن": الرئيس الأميركي متمسك بحل الدولتين للنزاع في الشرق الأوسط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-13 ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس جو بايدن متمسك بحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، للنزاع في الشرق الأوسط. وأشار "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والإسرائيلي يائير لبيد، في واشنطن، إلى أن شراكة أميركا مع الإمارات وإسرائيل متطورة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 07:43 PM

"بلينكن": الرئيس الأميركي متمسك بحل الدولتين للنزاع في الشرق الأوسط أشار إلى أن شراكة بلاده مع الإمارات وإسرائيل متطورة





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ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس جو بايدن متمسك بحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، للنزاع في الشرق الأوسط.

وأشار "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والإسرائيلي يائير لبيد، في واشنطن، إلى أن شراكة أميركا مع الإمارات وإسرائيل متطورة.