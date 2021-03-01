أمير الشرقية: الدفاع المدني جزء مهم من منظومة أمن الوطن

قال: إن أعمالهم لا ترتبط بوقت فهم رجال اللحظة والساعة

تصوير: علي آل عياش: أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية الدور المنوط بإدارة الدفاع المدني؛ لكون عملها يتعلق بسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة، مما يعزز مكانتها كجزء مهم من منظومة الأمن في هذا الوطن. إضافة إلى أن مهامهم لا ترتبط بوقت معين، "فهم رجال الساعة واللحظة متى ما دعت الحاجة".

وأضاف، خلال تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، اليوم الاثنين، في ديوان الإمارة، والذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن إدارة الدفاع المدني تعد أول الإدارات التي تم إنشاؤها وتدشينها مع بداية بناء الدولة وتنميتها، ومرت بمراحل تطور كبيرة خلال السنوات الماضية لتتوافق مع متطلبات كل مرحلة وتغطي حجم الزيادة في أعمالها مع ارتفاع عدد السكان واتساع رقعة المناطق السكانية. مؤكداً على أهمية دورها التوعوي والتثقيفي، إضافة إلى أعمالها اليومية المتعلقة بالتعامل مع الكوارث لا قدر الله.

ومن جهته، قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي شكره، لأمير المنطقة الشرقية على الدعم والتوجيه الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني بالشرقية، وأعلن عن إطلاق مبادرة بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية تهدف إلى توزيع أدوات السلامة على عدد من منازل الأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية.

وأشار اللواء "الحربي" إلى أن "الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية بعد أن أصبح العالم قرية كونية واحدة يتأثر بعضها ببعض، في ظل استمرارية ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة تجعل التحديات متواصلة وتطوير العمل أمر حتمي.

وتابع: "نحاول التذكير بأهمية مكافحة الكوارث بكافة أنواعها، وبالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الدفاع المدني في العالم وإشعارها بأهمية الترابط والتكامل في أدائها".

ومن المقرر أن تقوم إدارة الدفاع المدني بالشرقية هذا الأسبوع بعقد ندوات ومحاضرات وورش العمل، وإعلان مجموعة من المبادرات المجتمعية والتطوعية، إضافة لنشر مواد تعريفية وتثقيفية في الطرق والأماكن العامة وعن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة؛ لإيصال رسالة الدفاع المدني لأكبر عدد من الجمهور وتحقيق أهداف مثل هذه المناسبات.