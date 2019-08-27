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حساب "تويتري" لـ"توجيه الحرم الرقمي" يدشنه "السديس".. بماذا يهتم؟

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، حساب التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام ببرنامج "تويتر".

ويهتم الحساب بنشر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد الحرام، مع سلسلة شروحات دروس الشيخ محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله، وبعض التلاوات المختارة للشيخ علي جابر رحمه الله، ومصحف الحرم المكي لعام ١٤٤٢هـ.

وقال "السديس" إن من شأن مثل هذه الحساب نشر الخير والنور والهداية للعالمين مع إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين وما تحمله من معاني وقيم أخلاقية وتوعوية وتوجيهية وإرشادية، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

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حساب "تويتري" لـ"توجيه الحرم الرقمي" يدشنه "السديس".. بماذا يهتم؟
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، حساب التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام ببرنامج "تويتر".

ويهتم الحساب بنشر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد الحرام، مع سلسلة شروحات دروس الشيخ محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله، وبعض التلاوات المختارة للشيخ علي جابر رحمه الله، ومصحف الحرم المكي لعام ١٤٤٢هـ.

وقال "السديس" إن من شأن مثل هذه الحساب نشر الخير والنور والهداية للعالمين مع إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين وما تحمله من معاني وقيم أخلاقية وتوعوية وتوجيهية وإرشادية، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
07:13 PM

حساب "تويتري" لـ"توجيه الحرم الرقمي" يدشنه "السديس".. بماذا يهتم؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، حساب التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام ببرنامج "تويتر".

ويهتم الحساب بنشر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد الحرام، مع سلسلة شروحات دروس الشيخ محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله، وبعض التلاوات المختارة للشيخ علي جابر رحمه الله، ومصحف الحرم المكي لعام ١٤٤٢هـ.

وقال "السديس" إن من شأن مثل هذه الحساب نشر الخير والنور والهداية للعالمين مع إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين وما تحمله من معاني وقيم أخلاقية وتوعوية وتوجيهية وإرشادية، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

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