النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أديب" عقب تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية: أرضنا ستبقى مصانة رغم النكبات

قال: سنشكل الحكومة في وقت قياسي وعلى القوى اللبنانية فهْم أن فرصة البلاد ضيقة

قال مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف: أرضنا ستبقى مُصانة رغم النكبات التي تعرّضت لها، وسنشكل الحكومة في وقت قياسي وعلى القوى اللبنانية فهم أن فرصة البلاد ضيقة".

وأضاف في كلمة له اليوم: سنبدأ بالإصلاحات للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، وسنعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت؛ حيث سنشكل حكومة اختصاصيين.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف "أديب" في وقت سابق اليوم بتشكيل الحكومة.

وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خَلَفًا لحسان دياب.

وحصد "أديب" تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتًا من بين 120 نائبًا، (بعد استقالة 8 نواب)؛ فيما سمى عددٌ من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

وسمّت كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري، السفير "أديب"؛ لكنها أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة.

كما سمّت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، "أديب"؛ مؤكدة أنها لن تشارك أيضًا في الحكومة.

من جهتها، سمّت كتلة "الجمهورية القوية" التي تمثّل حزب "القوات" اللبنانية السفير نواف سلام.

وسمّت كتلتا "حركة أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و"حزب الله"، السفير "أديب" لرئاسة الحكومة.

بدورها، سمّت كتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل، السفير مصطفى أديب.

وتأتي الاستشارات لتسمية رئيس جديد للحكومة، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، الذي حض المسؤولين على تنفيذ إصلاحات ضرورية.

ويقود ماكرون الذي يصل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، جهودًا دولية للضغط على القادة اللبنانيين المنقسمين للتعامل مع الأزمة المالية التي دمرت الاقتصاد حتى قبل انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة 190 شخصًا.

وقال مسؤولون لبنانيون كبار: إن ماكرون ضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح خلال الثماني والأربعين ساعة التي سبقت التوافق على "أديب".

مصطفى أديب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أديب" عقب تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية: أرضنا ستبقى مصانة رغم النكبات
سبق

قال مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف: أرضنا ستبقى مُصانة رغم النكبات التي تعرّضت لها، وسنشكل الحكومة في وقت قياسي وعلى القوى اللبنانية فهم أن فرصة البلاد ضيقة".

وأضاف في كلمة له اليوم: سنبدأ بالإصلاحات للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، وسنعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت؛ حيث سنشكل حكومة اختصاصيين.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف "أديب" في وقت سابق اليوم بتشكيل الحكومة.

وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خَلَفًا لحسان دياب.

وحصد "أديب" تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتًا من بين 120 نائبًا، (بعد استقالة 8 نواب)؛ فيما سمى عددٌ من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

وسمّت كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري، السفير "أديب"؛ لكنها أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة.

كما سمّت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، "أديب"؛ مؤكدة أنها لن تشارك أيضًا في الحكومة.

من جهتها، سمّت كتلة "الجمهورية القوية" التي تمثّل حزب "القوات" اللبنانية السفير نواف سلام.

وسمّت كتلتا "حركة أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و"حزب الله"، السفير "أديب" لرئاسة الحكومة.

بدورها، سمّت كتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل، السفير مصطفى أديب.

وتأتي الاستشارات لتسمية رئيس جديد للحكومة، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، الذي حض المسؤولين على تنفيذ إصلاحات ضرورية.

ويقود ماكرون الذي يصل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، جهودًا دولية للضغط على القادة اللبنانيين المنقسمين للتعامل مع الأزمة المالية التي دمرت الاقتصاد حتى قبل انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة 190 شخصًا.

وقال مسؤولون لبنانيون كبار: إن ماكرون ضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح خلال الثماني والأربعين ساعة التي سبقت التوافق على "أديب".

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
02:00 PM

"أديب" عقب تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية: أرضنا ستبقى مصانة رغم النكبات

قال: سنشكل الحكومة في وقت قياسي وعلى القوى اللبنانية فهْم أن فرصة البلاد ضيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,049

قال مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف: أرضنا ستبقى مُصانة رغم النكبات التي تعرّضت لها، وسنشكل الحكومة في وقت قياسي وعلى القوى اللبنانية فهم أن فرصة البلاد ضيقة".

وأضاف في كلمة له اليوم: سنبدأ بالإصلاحات للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، وسنعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت؛ حيث سنشكل حكومة اختصاصيين.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف "أديب" في وقت سابق اليوم بتشكيل الحكومة.

وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خَلَفًا لحسان دياب.

وحصد "أديب" تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتًا من بين 120 نائبًا، (بعد استقالة 8 نواب)؛ فيما سمى عددٌ من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

وسمّت كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري، السفير "أديب"؛ لكنها أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة.

كما سمّت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، "أديب"؛ مؤكدة أنها لن تشارك أيضًا في الحكومة.

من جهتها، سمّت كتلة "الجمهورية القوية" التي تمثّل حزب "القوات" اللبنانية السفير نواف سلام.

وسمّت كتلتا "حركة أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و"حزب الله"، السفير "أديب" لرئاسة الحكومة.

بدورها، سمّت كتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل، السفير مصطفى أديب.

وتأتي الاستشارات لتسمية رئيس جديد للحكومة، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، الذي حض المسؤولين على تنفيذ إصلاحات ضرورية.

ويقود ماكرون الذي يصل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، جهودًا دولية للضغط على القادة اللبنانيين المنقسمين للتعامل مع الأزمة المالية التي دمرت الاقتصاد حتى قبل انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة 190 شخصًا.

وقال مسؤولون لبنانيون كبار: إن ماكرون ضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح خلال الثماني والأربعين ساعة التي سبقت التوافق على "أديب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,366
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,101

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة