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"ميزان المعاملات الجارية التركية" يميل.. عجز 3.3 مليار في 30 يوماً

فيما حمل سجل فبراير عجزاً بـ 2.5 مليار بلغ العام الماضي 36 ملياراً

قال البنك المركزي التركي، اليوم، أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.

وبحسب "رويترز"، كان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ميزان المعاملات الجارية التركية" يميل.. عجز 3.3 مليار في 30 يوماً
سبق

قال البنك المركزي التركي، اليوم، أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.

وبحسب "رويترز"، كان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:38 PM

"ميزان المعاملات الجارية التركية" يميل.. عجز 3.3 مليار في 30 يوماً

فيما حمل سجل فبراير عجزاً بـ 2.5 مليار بلغ العام الماضي 36 ملياراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال البنك المركزي التركي، اليوم، أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.

وبحسب "رويترز"، كان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

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