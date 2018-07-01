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شاهد.. أمير الجوف يتفقد الخدمات البلدية في أحياء محافظة القريات

رصد بعض الملاحظات ووجه بإيجاد الحلول الجذرية لها

تفقد أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من أحياء محافظة القريات، شملت الأحياء القديمة والحديثة وشوارع وطرق المحافظة الفرعية والرئيسية، ومنها (حي الأمير عبدالإله، التسهيلات، الورود).

كما اطلع على المواقع التي تسببت في دخول الأمطار لبعض الأحياء في محافظة القريات، ورصد أمير المنطقة بعض الملاحظات التي وجه بإيجاد الحلول الجذرية والبدء بمعالجتها، في أسرع وقت.

رافق أمير الجوف في جولته محافظ القريات عبدالله الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، وأمين الجوف المهندس درويش الغامدي.

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شاهد.. أمير الجوف يتفقد الخدمات البلدية في أحياء محافظة القريات
سبق

تفقد أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من أحياء محافظة القريات، شملت الأحياء القديمة والحديثة وشوارع وطرق المحافظة الفرعية والرئيسية، ومنها (حي الأمير عبدالإله، التسهيلات، الورود).

كما اطلع على المواقع التي تسببت في دخول الأمطار لبعض الأحياء في محافظة القريات، ورصد أمير المنطقة بعض الملاحظات التي وجه بإيجاد الحلول الجذرية والبدء بمعالجتها، في أسرع وقت.

رافق أمير الجوف في جولته محافظ القريات عبدالله الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، وأمين الجوف المهندس درويش الغامدي.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:35 PM

شاهد.. أمير الجوف يتفقد الخدمات البلدية في أحياء محافظة القريات

رصد بعض الملاحظات ووجه بإيجاد الحلول الجذرية لها

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مهنا التميمي - القريات
0
652

تفقد أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من أحياء محافظة القريات، شملت الأحياء القديمة والحديثة وشوارع وطرق المحافظة الفرعية والرئيسية، ومنها (حي الأمير عبدالإله، التسهيلات، الورود).

كما اطلع على المواقع التي تسببت في دخول الأمطار لبعض الأحياء في محافظة القريات، ورصد أمير المنطقة بعض الملاحظات التي وجه بإيجاد الحلول الجذرية والبدء بمعالجتها، في أسرع وقت.

رافق أمير الجوف في جولته محافظ القريات عبدالله الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، وأمين الجوف المهندس درويش الغامدي.

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