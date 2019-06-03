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انهيار مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام.. والجهات تستنفر

مصادر "سبق": حدث بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه

هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث.

وذكرت مصادر "سبق" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة.

يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انهيار مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام.. والجهات تستنفر
سبق

هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث.

وذكرت مصادر "سبق" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة.

يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:09 PM

انهيار مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام.. والجهات تستنفر

مصادر "سبق": حدث بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه

A A A
عبدالله السالم - الدمام
17
24,570

هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث.

وذكرت مصادر "سبق" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة.

يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية.

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