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فيديو.. "رجل فلوريدا" يتحرك بشكل مذهل ويشعل الإنترنت

بدلو ومظلة ومنفاخ أوراق الشجر

الأفكار المجنونة هي أحد الطرق إلى اختراع أشياء نافعة وعظيمة، ولهذا السبب لفت رجل أميركي الأنظار من خلال ابتكار وسيلة للتنقل من أدوات بسيطة جدًا، الأمر الذي حظي باستغراب الكثيرين في الشارع حينما كان يمر مسرعًا بجانبهم.

وتمكن براين إدوارد كارس (57 عامًا) من لفت انتباه سكان منطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا، هذا الأسبوع، عندما رأوه يسير في الشارع بينما كان يجلس في دلو مخصص للمسح ويدفع نفسه للأمام من خلال توجيه الهواء الخارج من منفاخ أوراق الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أطلق الرجل، وهو مواطن من بروكلين، على "سيارة الممسحة المتنقلة" اسم "سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء".

وكتب كارس هذا الأسبوع على صفحته في فيسبوك قائلاً: "لا شيء يضاهي القيام برحلة بحرية على طول شاطئ كليرووتر بعد ليلة طويلة من مسح الأرضيات وتنظيف المراحيض".

وقال الرجل إن سيارته "الغريبة" هي "موفرة للوقود واقتصادية ووسيلة ممتعة للسفر".

يذكر أن الفيديو الذي نشره الرجل الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي حقق أكثر من مليون مشاهدة.

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فيديو.. "رجل فلوريدا" يتحرك بشكل مذهل ويشعل الإنترنت
سبق

الأفكار المجنونة هي أحد الطرق إلى اختراع أشياء نافعة وعظيمة، ولهذا السبب لفت رجل أميركي الأنظار من خلال ابتكار وسيلة للتنقل من أدوات بسيطة جدًا، الأمر الذي حظي باستغراب الكثيرين في الشارع حينما كان يمر مسرعًا بجانبهم.

وتمكن براين إدوارد كارس (57 عامًا) من لفت انتباه سكان منطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا، هذا الأسبوع، عندما رأوه يسير في الشارع بينما كان يجلس في دلو مخصص للمسح ويدفع نفسه للأمام من خلال توجيه الهواء الخارج من منفاخ أوراق الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أطلق الرجل، وهو مواطن من بروكلين، على "سيارة الممسحة المتنقلة" اسم "سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء".

وكتب كارس هذا الأسبوع على صفحته في فيسبوك قائلاً: "لا شيء يضاهي القيام برحلة بحرية على طول شاطئ كليرووتر بعد ليلة طويلة من مسح الأرضيات وتنظيف المراحيض".

وقال الرجل إن سيارته "الغريبة" هي "موفرة للوقود واقتصادية ووسيلة ممتعة للسفر".

يذكر أن الفيديو الذي نشره الرجل الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي حقق أكثر من مليون مشاهدة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:22 PM

فيديو.. "رجل فلوريدا" يتحرك بشكل مذهل ويشعل الإنترنت

بدلو ومظلة ومنفاخ أوراق الشجر

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,881

الأفكار المجنونة هي أحد الطرق إلى اختراع أشياء نافعة وعظيمة، ولهذا السبب لفت رجل أميركي الأنظار من خلال ابتكار وسيلة للتنقل من أدوات بسيطة جدًا، الأمر الذي حظي باستغراب الكثيرين في الشارع حينما كان يمر مسرعًا بجانبهم.

وتمكن براين إدوارد كارس (57 عامًا) من لفت انتباه سكان منطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا، هذا الأسبوع، عندما رأوه يسير في الشارع بينما كان يجلس في دلو مخصص للمسح ويدفع نفسه للأمام من خلال توجيه الهواء الخارج من منفاخ أوراق الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أطلق الرجل، وهو مواطن من بروكلين، على "سيارة الممسحة المتنقلة" اسم "سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء".

وكتب كارس هذا الأسبوع على صفحته في فيسبوك قائلاً: "لا شيء يضاهي القيام برحلة بحرية على طول شاطئ كليرووتر بعد ليلة طويلة من مسح الأرضيات وتنظيف المراحيض".

وقال الرجل إن سيارته "الغريبة" هي "موفرة للوقود واقتصادية ووسيلة ممتعة للسفر".

يذكر أن الفيديو الذي نشره الرجل الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي حقق أكثر من مليون مشاهدة.

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