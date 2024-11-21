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25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة "المريض النفسي الهارب" تجدد مناشدتها

سلّمه الأمن للمستشفى بعد استعانة والدته بهم لنقله ثم اكتشف هروبه مع المراجعة!

جدّدت أسرة مريض نفسياً كان قد هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، مناشدتها في العثور عليه، إذ باءت محاولاتها على مدى الأيام الماضية للعثور عليه بالفشل.

وتعود تفاصيل اختفاء المريض قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، الذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم (0564442133) أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه"، جاء فيه أن أسرة المريض نفسياً "عبدالله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، تواصل بحثها عنه، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وأشارت أسرته حينها إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

المريض النفسي الهارب مكة المكرمة،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة "المريض النفسي الهارب" تجدد مناشدتها
سبق

جدّدت أسرة مريض نفسياً كان قد هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، مناشدتها في العثور عليه، إذ باءت محاولاتها على مدى الأيام الماضية للعثور عليه بالفشل.

وتعود تفاصيل اختفاء المريض قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، الذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم (0564442133) أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه"، جاء فيه أن أسرة المريض نفسياً "عبدالله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، تواصل بحثها عنه، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وأشارت أسرته حينها إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:40 AM

25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة "المريض النفسي الهارب" تجدد مناشدتها

سلّمه الأمن للمستشفى بعد استعانة والدته بهم لنقله ثم اكتشف هروبه مع المراجعة!

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,870

جدّدت أسرة مريض نفسياً كان قد هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، مناشدتها في العثور عليه، إذ باءت محاولاتها على مدى الأيام الماضية للعثور عليه بالفشل.

وتعود تفاصيل اختفاء المريض قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، الذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم (0564442133) أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه"، جاء فيه أن أسرة المريض نفسياً "عبدالله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، تواصل بحثها عنه، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وأشارت أسرته حينها إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

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