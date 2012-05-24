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كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.

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كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
سبق

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:59 PM

كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.

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