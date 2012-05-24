كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.
كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-24
سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:59 PM
كورونا في المغرب.. 90 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 517113.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 505392.