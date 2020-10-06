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"مستشفى ظلم" يكثّف رسائله التوعوية عن "سرطان الثدي" ويدعو إلى الفحص المبكر

تضمنت معلومات عن المرض ونسب الإصابة وفاعلية وسرعة العلاج عند الكشف المبكر

شارك مستشفى ظلم العام، بصحة الطائف، في تفعيل الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها "وزارة الصحة" تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن"، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وبثّ المستشفى عديداً من الرسائل التوعوية داخل المستشفى وخارجه، من ضمنها توعية زائرات عيادات النساء، واستثمار الشاشات الإعلانية داخل المستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية داخل العيادات.

وفي تعاون بين المستشفى وبلدية ظلم، جرى بث رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية في طرقات المنطقة.

وتضمنت الرسائل عرض معلومات عن سرطان الثدي ونسب الإصابة المتزايدة، والتأكيد على فاعلية وسرعة العلاج عند الكشف المبكر، وإبراز طرق وخطوات الفحص.

مستشفى ظلم العام

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"مستشفى ظلم" يكثّف رسائله التوعوية عن "سرطان الثدي" ويدعو إلى الفحص المبكر
سبق

شارك مستشفى ظلم العام، بصحة الطائف، في تفعيل الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها "وزارة الصحة" تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن"، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وبثّ المستشفى عديداً من الرسائل التوعوية داخل المستشفى وخارجه، من ضمنها توعية زائرات عيادات النساء، واستثمار الشاشات الإعلانية داخل المستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية داخل العيادات.

وفي تعاون بين المستشفى وبلدية ظلم، جرى بث رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية في طرقات المنطقة.

وتضمنت الرسائل عرض معلومات عن سرطان الثدي ونسب الإصابة المتزايدة، والتأكيد على فاعلية وسرعة العلاج عند الكشف المبكر، وإبراز طرق وخطوات الفحص.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
10:48 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:38 PM

"مستشفى ظلم" يكثّف رسائله التوعوية عن "سرطان الثدي" ويدعو إلى الفحص المبكر

تضمنت معلومات عن المرض ونسب الإصابة وفاعلية وسرعة العلاج عند الكشف المبكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شارك مستشفى ظلم العام، بصحة الطائف، في تفعيل الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها "وزارة الصحة" تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن"، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وبثّ المستشفى عديداً من الرسائل التوعوية داخل المستشفى وخارجه، من ضمنها توعية زائرات عيادات النساء، واستثمار الشاشات الإعلانية داخل المستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية داخل العيادات.

وفي تعاون بين المستشفى وبلدية ظلم، جرى بث رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية في طرقات المنطقة.

وتضمنت الرسائل عرض معلومات عن سرطان الثدي ونسب الإصابة المتزايدة، والتأكيد على فاعلية وسرعة العلاج عند الكشف المبكر، وإبراز طرق وخطوات الفحص.

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