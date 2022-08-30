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"أمين عسير" يزور فعالية جداريات "الخط العربي"

تنظّمها وزارة الثقافة بمشاركات ابتكارية وإبداعية

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ فعالية جداريات "الخط العربي" التي تنظمها وزارة الثقافة في منطقة عسير، بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وبدأت الفعاليات بالتعاون مع الأمانة منذ أمس تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات ابتكارية وإبداعية تفعيلاً لعام الخط العربي 2021 م.

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"أمين عسير" يزور فعالية جداريات "الخط العربي"
سبق

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ فعالية جداريات "الخط العربي" التي تنظمها وزارة الثقافة في منطقة عسير، بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وبدأت الفعاليات بالتعاون مع الأمانة منذ أمس تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات ابتكارية وإبداعية تفعيلاً لعام الخط العربي 2021 م.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:17 PM

"أمين عسير" يزور فعالية جداريات "الخط العربي"

تنظّمها وزارة الثقافة بمشاركات ابتكارية وإبداعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ فعالية جداريات "الخط العربي" التي تنظمها وزارة الثقافة في منطقة عسير، بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وبدأت الفعاليات بالتعاون مع الأمانة منذ أمس تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات ابتكارية وإبداعية تفعيلاً لعام الخط العربي 2021 م.

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