النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة شورية تناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور

عقدت لجنة الشؤون الأمنية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تقع ضمن اختصاصاتها؛ تمهيدًا للرفع عنها للمناقشة تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقريرًا تَضَمّن طلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور، والذي فرغت اللجنة من دراسته والمتضمن توصياتها النهائية عليه؛ استعدادًا لتقديمه للمجلس، خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في اجتماع لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما طرحت اللجنة في اجتماعها، دراسة مشروع نظام الإجراءات الإدارية والمقترح من عدد من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما انتهت اللجنة من إعداد وجهة نظرها للرد تحت قبة المجلس على ما أثير من ملحوظات وآراء أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة؛ حيث ستقدم اللجنة توصياتها في الجلسات القادمة؛ للتصويت عليها تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن التقرير.

يُذكر أن لجان المجلس المتخصصة تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس؛ وفق اختصاص كل لجنة؛ حيث تُعد هذه اللجان المحرك الرئيسي للدورين التشريعي والرقابي الذي يقوم بهما المجلس، كما تمثل المرحلة الأولى لصناعة القرار داخل المجلس تجاه تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، ومناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة شورية تناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور
سبق

عقدت لجنة الشؤون الأمنية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تقع ضمن اختصاصاتها؛ تمهيدًا للرفع عنها للمناقشة تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقريرًا تَضَمّن طلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور، والذي فرغت اللجنة من دراسته والمتضمن توصياتها النهائية عليه؛ استعدادًا لتقديمه للمجلس، خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في اجتماع لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما طرحت اللجنة في اجتماعها، دراسة مشروع نظام الإجراءات الإدارية والمقترح من عدد من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما انتهت اللجنة من إعداد وجهة نظرها للرد تحت قبة المجلس على ما أثير من ملحوظات وآراء أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة؛ حيث ستقدم اللجنة توصياتها في الجلسات القادمة؛ للتصويت عليها تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن التقرير.

يُذكر أن لجان المجلس المتخصصة تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس؛ وفق اختصاص كل لجنة؛ حيث تُعد هذه اللجان المحرك الرئيسي للدورين التشريعي والرقابي الذي يقوم بهما المجلس، كما تمثل المرحلة الأولى لصناعة القرار داخل المجلس تجاه تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، ومناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
02:05 PM

لجنة شورية تناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
277

عقدت لجنة الشؤون الأمنية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تقع ضمن اختصاصاتها؛ تمهيدًا للرفع عنها للمناقشة تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقريرًا تَضَمّن طلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور، والذي فرغت اللجنة من دراسته والمتضمن توصياتها النهائية عليه؛ استعدادًا لتقديمه للمجلس، خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في اجتماع لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما طرحت اللجنة في اجتماعها، دراسة مشروع نظام الإجراءات الإدارية والمقترح من عدد من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما انتهت اللجنة من إعداد وجهة نظرها للرد تحت قبة المجلس على ما أثير من ملحوظات وآراء أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة؛ حيث ستقدم اللجنة توصياتها في الجلسات القادمة؛ للتصويت عليها تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن التقرير.

يُذكر أن لجان المجلس المتخصصة تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس؛ وفق اختصاص كل لجنة؛ حيث تُعد هذه اللجان المحرك الرئيسي للدورين التشريعي والرقابي الذي يقوم بهما المجلس، كما تمثل المرحلة الأولى لصناعة القرار داخل المجلس تجاه تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، ومناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,209

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة