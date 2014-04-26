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تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية

جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء السابق، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية، رئيسًا للحكومة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري رفض، أمس الأحد، التفاوض مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق" الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث "التسوية السياسية" في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.
وكانت "الجبهة" قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثرًا بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية
سبق

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء السابق، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية، رئيسًا للحكومة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري رفض، أمس الأحد، التفاوض مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق" الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث "التسوية السياسية" في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.
وكانت "الجبهة" قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثرًا بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:35 PM

تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية

جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء السابق، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية، رئيسًا للحكومة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري رفض، أمس الأحد، التفاوض مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق" الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث "التسوية السياسية" في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.
وكانت "الجبهة" قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثرًا بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

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