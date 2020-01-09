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داهمته أمام الأهلي.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب

الهلال يعلن خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي

أعلن نادي الهلال عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة أسبوع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية للّاعب تعرُّضه لتمدُّد في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج المكثف والراحة لمدة 7 أيام من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.


وكان "الدوسري" قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي (المؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي كسبها الأزرق 3/ 1 وضعته في الوصافة بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدّر النصر.

نادي الهلال سالم الدوسري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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داهمته أمام الأهلي.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب
سبق

أعلن نادي الهلال عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة أسبوع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية للّاعب تعرُّضه لتمدُّد في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج المكثف والراحة لمدة 7 أيام من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.


وكان "الدوسري" قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي (المؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي كسبها الأزرق 3/ 1 وضعته في الوصافة بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدّر النصر.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
07:22 PM

داهمته أمام الأهلي.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب

الهلال يعلن خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
10,250

أعلن نادي الهلال عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة أسبوع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية للّاعب تعرُّضه لتمدُّد في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج المكثف والراحة لمدة 7 أيام من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.


وكان "الدوسري" قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي (المؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي كسبها الأزرق 3/ 1 وضعته في الوصافة بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدّر النصر.

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