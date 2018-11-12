النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

استقبله في قصر اليمامة .. وبحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتمّ خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتمّ خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:27 PM

خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

استقبله في قصر اليمامة .. وبحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,076

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتمّ خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,448
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,723
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,209
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,323

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة