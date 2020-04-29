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هل يرحل مدرب "الهلال" لـ "فناربخشة" التركي؟.. "سبق" تجيب

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال حقيقة ما تم تناقله خلال الساعات القليلة الماضية من وجود مفاوضات بين إدارة نادي فناربخشة التركي ومدرب الهلال رازفان لوتشيسكو لتولي المهمة الفنية للنادي التركي في الموسم المقبل.

وزعمت تقارير تركية نية إدارة نادي فناربخشة دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ مليونَي دولار لاستقطابه لقيادة الفريق التركي في الموسم المقبل، وأن المدرب الهلالي على طاولة إدارة النادي مع مدربين آخرين للاختيار من بينهم.

وشدَّدت المصادر الهلالية على أن المدرب سعيد في السعودية، ومع الهلال، وأن النادي التركي لن يستطيع توفير راتبه السنوي الذي يتحصل عليه في النادي السعودي البالغ 4 ملايين يورو، إضافة لمكافآت للفوز عن كل مباراة.

وشددت تلك المصادر على أن النادي اعتاد على مثل تلك الأنباء، وخصوصًا في فترات توقف المسابقات التي تنشط فيها أخبار الانتقالات بشكل كبير، وغالبيتها تكون أخبارًا غير مؤكدة.


الهلال رازفان لوتشيسكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يرحل مدرب "الهلال" لـ "فناربخشة" التركي؟.. "سبق" تجيب
سبق

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال حقيقة ما تم تناقله خلال الساعات القليلة الماضية من وجود مفاوضات بين إدارة نادي فناربخشة التركي ومدرب الهلال رازفان لوتشيسكو لتولي المهمة الفنية للنادي التركي في الموسم المقبل.

وزعمت تقارير تركية نية إدارة نادي فناربخشة دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ مليونَي دولار لاستقطابه لقيادة الفريق التركي في الموسم المقبل، وأن المدرب الهلالي على طاولة إدارة النادي مع مدربين آخرين للاختيار من بينهم.

وشدَّدت المصادر الهلالية على أن المدرب سعيد في السعودية، ومع الهلال، وأن النادي التركي لن يستطيع توفير راتبه السنوي الذي يتحصل عليه في النادي السعودي البالغ 4 ملايين يورو، إضافة لمكافآت للفوز عن كل مباراة.

وشددت تلك المصادر على أن النادي اعتاد على مثل تلك الأنباء، وخصوصًا في فترات توقف المسابقات التي تنشط فيها أخبار الانتقالات بشكل كبير، وغالبيتها تكون أخبارًا غير مؤكدة.


29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:10 PM

هل يرحل مدرب "الهلال" لـ "فناربخشة" التركي؟.. "سبق" تجيب

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
4,147

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال حقيقة ما تم تناقله خلال الساعات القليلة الماضية من وجود مفاوضات بين إدارة نادي فناربخشة التركي ومدرب الهلال رازفان لوتشيسكو لتولي المهمة الفنية للنادي التركي في الموسم المقبل.

وزعمت تقارير تركية نية إدارة نادي فناربخشة دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ مليونَي دولار لاستقطابه لقيادة الفريق التركي في الموسم المقبل، وأن المدرب الهلالي على طاولة إدارة النادي مع مدربين آخرين للاختيار من بينهم.

وشدَّدت المصادر الهلالية على أن المدرب سعيد في السعودية، ومع الهلال، وأن النادي التركي لن يستطيع توفير راتبه السنوي الذي يتحصل عليه في النادي السعودي البالغ 4 ملايين يورو، إضافة لمكافآت للفوز عن كل مباراة.

وشددت تلك المصادر على أن النادي اعتاد على مثل تلك الأنباء، وخصوصًا في فترات توقف المسابقات التي تنشط فيها أخبار الانتقالات بشكل كبير، وغالبيتها تكون أخبارًا غير مؤكدة.


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