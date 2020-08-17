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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم السادس.. كورونا في المدن السعودية تحت سقف الـ100

في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

شهدت مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية على مدى ستة أيام متتالية انخفاضاً ملموساً في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

ومقارنة بالأشهر الماضية التي كانت تشهد فيها عدد من المدن إصابات يومية تفوق 100 حالة بشكل يومي؛ فقد سجلت تلك المدن والمحافظات والقرى والمراكز لستة أيام متتالية أقل من 100 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يعني أن المملكة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية للفيروس، في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس.

وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الحالات منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 299914 حالة مقترباً من الرقم 300 ألف، وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة وبنسبة تقترب من 90%، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3436 حالة.

ووفقاً للأرقام فإن الحالات النشطة انخفضت أيضاً بشكل ملموس وواضح، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مطمئنة 28093 حالة، بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 50 حالة قبل أن تنخفض خلال هذه الأيام وتعود إلى ما كانت عليه قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم السادس.. كورونا في المدن السعودية تحت سقف الـ100
سبق

شهدت مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية على مدى ستة أيام متتالية انخفاضاً ملموساً في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

ومقارنة بالأشهر الماضية التي كانت تشهد فيها عدد من المدن إصابات يومية تفوق 100 حالة بشكل يومي؛ فقد سجلت تلك المدن والمحافظات والقرى والمراكز لستة أيام متتالية أقل من 100 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يعني أن المملكة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية للفيروس، في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس.

وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الحالات منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 299914 حالة مقترباً من الرقم 300 ألف، وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة وبنسبة تقترب من 90%، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3436 حالة.

ووفقاً للأرقام فإن الحالات النشطة انخفضت أيضاً بشكل ملموس وواضح، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مطمئنة 28093 حالة، بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 50 حالة قبل أن تنخفض خلال هذه الأيام وتعود إلى ما كانت عليه قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:52 PM

لليوم السادس.. كورونا في المدن السعودية تحت سقف الـ100

في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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شهدت مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية على مدى ستة أيام متتالية انخفاضاً ملموساً في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

ومقارنة بالأشهر الماضية التي كانت تشهد فيها عدد من المدن إصابات يومية تفوق 100 حالة بشكل يومي؛ فقد سجلت تلك المدن والمحافظات والقرى والمراكز لستة أيام متتالية أقل من 100 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يعني أن المملكة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية للفيروس، في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس.

وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الحالات منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 299914 حالة مقترباً من الرقم 300 ألف، وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة وبنسبة تقترب من 90%، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3436 حالة.

ووفقاً للأرقام فإن الحالات النشطة انخفضت أيضاً بشكل ملموس وواضح، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مطمئنة 28093 حالة، بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 50 حالة قبل أن تنخفض خلال هذه الأيام وتعود إلى ما كانت عليه قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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