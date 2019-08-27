وفاة والدة "الحربي"

توفيت والدة المهندس أحمد بن فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بالخرج.
ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف ابنيها أحمد (0503708828)، واللواء حسين (0505641311).
توفيت والدة المهندس أحمد بن فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بالخرج.
ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف ابنيها أحمد (0503708828)، واللواء حسين (0505641311).
توفيت والدة المهندس أحمد بن فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بالخرج.
ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف ابنيها أحمد (0503708828)، واللواء حسين (0505641311).
توفيت والدة المهندس أحمد بن فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بالخرج.
ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف ابنيها أحمد (0503708828)، واللواء حسين (0505641311).