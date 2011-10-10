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"رأس الخيمة" تكسب الرهان وتحصد لقب عاصمة السياحة الخليجية 2020

حصلت رأس الخيمة منذ لحظات على لقب عاصمة السياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع لمسؤولي السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط.

الإمارات تتصدر

وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال عام 2018 إلى 25.6 مليون نزيل، بنمو نسبته 3.8% مقارنة بعام 2017، وبواقع 80.4 مليون ليلة فندقية، بزيادة 3% عن عام 2017، وذلك في أكثر من 1117 منشأة فندقية تضم 173.4 غرفة فندقية، وبنسبة إشغال وصل معدلها إلى 73.5%.

ويمثل الزوار الدوليون 83% من إجمالي نزلاء الفنادق، مقابل 17% للنزلاء من داخل الدولة.
كما بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1 % من إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات أي ما يعادل 164.7 مليار درهم ومن المتوقع أن تزيد تلك المساهمة بنسبة 3% خلال عام 2019.

وبلغ إنفاق الزائرين خلال عام 2018م، 136.8 مليار درهم أي ما يعادل 8.6% من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد حجم ذلك الإنفاق بنسبة 4.1% خلال عام 2019، كما بلغت الاستثمارات السياحية في الدولة 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018.

رأس الخيمة السياحة الخليجية السياحة

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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"رأس الخيمة" تكسب الرهان وتحصد لقب عاصمة السياحة الخليجية 2020
سبق

حصلت رأس الخيمة منذ لحظات على لقب عاصمة السياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع لمسؤولي السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط.

الإمارات تتصدر

وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال عام 2018 إلى 25.6 مليون نزيل، بنمو نسبته 3.8% مقارنة بعام 2017، وبواقع 80.4 مليون ليلة فندقية، بزيادة 3% عن عام 2017، وذلك في أكثر من 1117 منشأة فندقية تضم 173.4 غرفة فندقية، وبنسبة إشغال وصل معدلها إلى 73.5%.

ويمثل الزوار الدوليون 83% من إجمالي نزلاء الفنادق، مقابل 17% للنزلاء من داخل الدولة.
كما بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1 % من إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات أي ما يعادل 164.7 مليار درهم ومن المتوقع أن تزيد تلك المساهمة بنسبة 3% خلال عام 2019.

وبلغ إنفاق الزائرين خلال عام 2018م، 136.8 مليار درهم أي ما يعادل 8.6% من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد حجم ذلك الإنفاق بنسبة 4.1% خلال عام 2019، كما بلغت الاستثمارات السياحية في الدولة 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:21 PM

"رأس الخيمة" تكسب الرهان وتحصد لقب عاصمة السياحة الخليجية 2020

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خالد خليل - الرياض
4
2,310

حصلت رأس الخيمة منذ لحظات على لقب عاصمة السياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع لمسؤولي السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط.

الإمارات تتصدر

وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال عام 2018 إلى 25.6 مليون نزيل، بنمو نسبته 3.8% مقارنة بعام 2017، وبواقع 80.4 مليون ليلة فندقية، بزيادة 3% عن عام 2017، وذلك في أكثر من 1117 منشأة فندقية تضم 173.4 غرفة فندقية، وبنسبة إشغال وصل معدلها إلى 73.5%.

ويمثل الزوار الدوليون 83% من إجمالي نزلاء الفنادق، مقابل 17% للنزلاء من داخل الدولة.
كما بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1 % من إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات أي ما يعادل 164.7 مليار درهم ومن المتوقع أن تزيد تلك المساهمة بنسبة 3% خلال عام 2019.

وبلغ إنفاق الزائرين خلال عام 2018م، 136.8 مليار درهم أي ما يعادل 8.6% من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد حجم ذلك الإنفاق بنسبة 4.1% خلال عام 2019، كما بلغت الاستثمارات السياحية في الدولة 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

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