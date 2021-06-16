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"تصفية" تعلن عن أبرز قرارات اجتماع اليوم

شملت الصرف للمساهمين في عدد من المساهمات

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 438 المنعقدة يوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ الموافق 9/ 6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: أولًا الصرف للمساهمين في المساهمات التالية: "مساهمة أرض طريق الدرعية، مساهمة طريق خريص (الخرينق)، مساهمة شمال دلة، مساهمة أرض الأمير محمد بن سعود، مساهمة حي العزيزية بمكة المكرمة، ومساهمة درة التخصصي. ثانيًا: مساهمات عثمان بن حسن: "إقامة دعوى ضد أحد من انتقلت إليه بعض عقارات المساهمات لمطالبته بثمنها". وثالثًا: مساهمة أرض الغربال: اعتماد التقرير المحاسبي.

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"تصفية" تعلن عن أبرز قرارات اجتماع اليوم
سبق

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 438 المنعقدة يوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ الموافق 9/ 6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: أولًا الصرف للمساهمين في المساهمات التالية: "مساهمة أرض طريق الدرعية، مساهمة طريق خريص (الخرينق)، مساهمة شمال دلة، مساهمة أرض الأمير محمد بن سعود، مساهمة حي العزيزية بمكة المكرمة، ومساهمة درة التخصصي. ثانيًا: مساهمات عثمان بن حسن: "إقامة دعوى ضد أحد من انتقلت إليه بعض عقارات المساهمات لمطالبته بثمنها". وثالثًا: مساهمة أرض الغربال: اعتماد التقرير المحاسبي.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:47 PM

"تصفية" تعلن عن أبرز قرارات اجتماع اليوم

شملت الصرف للمساهمين في عدد من المساهمات

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ذياب الشمري - الرياض
4
1,071

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 438 المنعقدة يوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ الموافق 9/ 6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: أولًا الصرف للمساهمين في المساهمات التالية: "مساهمة أرض طريق الدرعية، مساهمة طريق خريص (الخرينق)، مساهمة شمال دلة، مساهمة أرض الأمير محمد بن سعود، مساهمة حي العزيزية بمكة المكرمة، ومساهمة درة التخصصي. ثانيًا: مساهمات عثمان بن حسن: "إقامة دعوى ضد أحد من انتقلت إليه بعض عقارات المساهمات لمطالبته بثمنها". وثالثًا: مساهمة أرض الغربال: اعتماد التقرير المحاسبي.

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