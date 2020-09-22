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"أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق

ضمن قائمة تضم "آيفون 12" و"12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس"

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "أبل" تجهز لإطلاق هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي سيكون "الأصغر" ضِمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية؛ فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديد كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديد من نوع "أوليد"، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق
سبق

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "أبل" تجهز لإطلاق هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي سيكون "الأصغر" ضِمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية؛ فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديد كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديد من نوع "أوليد"، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
09:47 AM

"أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق

ضمن قائمة تضم "آيفون 12" و"12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "أبل" تجهز لإطلاق هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي سيكون "الأصغر" ضِمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية؛ فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديد كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديد من نوع "أوليد"، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.

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