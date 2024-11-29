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"الصحة العالمية" تحذّر من خطر انتشار "أوميكرون" .. عواقبه وخيمة

قالت: قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بالفيروس اعتماداً على خصائصه

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن احتمال انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، عالمياً "مرتفع"، محذرة من خطره.

وأوضحت المنظمة أنه "قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتماداً على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

ولفتت وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة".

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"الصحة العالمية" تحذّر من خطر انتشار "أوميكرون" .. عواقبه وخيمة
سبق

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن احتمال انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، عالمياً "مرتفع"، محذرة من خطره.

وأوضحت المنظمة أنه "قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتماداً على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

ولفتت وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
10:51 AM

"الصحة العالمية" تحذّر من خطر انتشار "أوميكرون" .. عواقبه وخيمة

قالت: قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بالفيروس اعتماداً على خصائصه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن احتمال انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، عالمياً "مرتفع"، محذرة من خطره.

وأوضحت المنظمة أنه "قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتماداً على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

ولفتت وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة".

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