اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "مواجهة الشائعات"

بمشاركة 98 إعلاميًّا وإعلامية.. قدّمه "الحميد"

اختُتم مساء أمس، البرنامج التدريبي الذي عقده الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي حول (مواجهة الشائعات إعلاميًّا في منصات التواصل الاجتماعي) والذي قدّمه طارق الحميد رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" سابقًا، بمشاركة أكثر من 98 إعلاميًّا وإعلامية.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالأساليب الحديثة لترويج الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب على أبرز الآليات الحديثة لمواجهة مخاطرها، ومعرفة أنواعها على منصات الإعلام الإلكترونية، علاوة على الأساليب الحديثة في التحصين النفسي والاجتماعي ضد الشائعات، ومراحل انتشارها في منصات الإعلام الجديد، وأسبابها، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، مع طرح صفات الإعلامي القادر على محاربة الشائعة في مختلف المنصات، والتعرف على مهارات التحقق من مصداقية المعلومات والصور والفيديوهات، وأخيرًا التطرق للمعايير الأخلاقية التي ينبغي الاعتماد عليها خلال أوقات الأزمات والشائعات.